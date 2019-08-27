Футбол
Спорт-ЭкспрессФанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк
Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона «Райко Митич» советский танк Т-55, сообщает Daily Mail. Это списанный танк, принимавший участие в войне на стороне сербской армии. Сообщается, что танк был припаркован у арены еще в понедельник.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Политика
Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Шоу-бизнес
Ксения Собчак «засветила» беременный живот на видео
37-летняя Ксения Собчак уже не скрывает свои отношения с 44-летним режиссером Константином Богомоловым.
7Дней.ру 17:02
Армия и оружие
На Украине рассказали о заходе своего корабля в зону российских учений
Телеканал Санкт-Петербург 07:09
Происшествия
Знаток Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и, судя по снимкам, сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
URA.Ru 16:46
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.
Игромания.ру вчера в 11:20
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Футбол
Воспитанник «Локомотива» был на просмотре в «Валенсии», но подписал контракт с «Динамо»
Спорт-Экспресс 15:27
Происшествия
В Москве произошел пожар в 24-этажном жилом доме
Кабели загорелись на четырех этажах 24-этажного жилого дома на Каширском шоссе в Москве, жильцов дома эвакуируют, сообщили в пресс службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 16:42
Наука
Активный кислород из митохондрий «пожалел» большую часть ядерной ДНК
Ученые придумали эксперимент, проверяющий способность активных форм кислорода из митохондрий повредить ДНК в ядре.
N+1 13:14
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева приобрела авто под цвет маникюра
«Выбираю машину под цвет ногтей», - говорит Анастасия Ивлеева в социальной сети Instagram, продемонстрировав маникюр в тон иномарке.
RuNews24.ru 07:32
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 12:32
Хоккей
Уилсон — о скандале с кокаином: Кузнецов вырастет как игрок и личность
Никогда не хочется видеть такой скандал в медиа, но я уверен, что Кузнецов получит свой урок. Он вырастет как личность и как игрок.
Чемпионат 13:19
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Театры
В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова
Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких.
РИА Новости 06:26
Здоровье
Николай Любимов и Дмитрий Медведев обсудили вопросы здравоохранения
Затронули во время встречи и социальные вопросы Вопросы здравоохранения в Рязанской области стали одной из тем рабочей встречи губернатора Николая Любимова с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 27 августа.
АиФ Рязань 09:00
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru 08:48