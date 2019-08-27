Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк

Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона «Райко Митич» советский танк Т-55, сообщает Daily Mail. Это списанный танк, принимавший участие в войне на стороне сербской армии. Сообщается, что танк был припаркован у арены еще в понедельник.
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Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк

Спорт-Экспресс16:46

Болельщики «Црвены Звезды» поставили советский танк перед своим стадионом

Sport24.ru11:44

Болельщики «Црвены Звезды» доставили танк к стадиону в Белграде

РИА Новости10:52

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Sports.ru12:50

Фанаты «Црвены Звезды» доставили советский танк к стадиону в Белграде

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Фанаты «Црвены Звезды» поставили перед стадионом советский танк. Так они встречают «Янг Бойз» перед ответным матчем в ЛЧ

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На матч Лиги чемпионов прикатили танк (фото)

Советский спорт11:23
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