Фанаты белградской "Црвены Звезды" подвезли к домашнему стадиону команды советский танк Т-55. Акция приурочена к ответной игре плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".

Фанаты «Црвены Звезды» пригнали танк Т-55 к стадиону в Белграде

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