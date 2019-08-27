Футбол
Евро-футбол.руФанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
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Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
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В Берлине прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи
Ранее в ОБСЕ заявили, что приветствуют освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского.
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16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Технологии
Google в 2020 году закроет сервис для поиска сотрудников Hire
Компания Google планирует в 2020 году закрыть свой сервис объявлений о работе. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.
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Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На международном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском представили вертолет «Ансат», дизайн и оформление салона которого выполнили в стиле отечественных автомобилей представительского класса Aurus.
110km.ru вчера в 10:12
Политика
Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада
Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
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В Косово пообещали отменить пошлины на сербские товары
Правительство самопровозглашенной республики Косово, сформированное по итогам досрочных выборов, отменит пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии, заявил глава "МИД" кабмина в отставке и косовский "президент" в феврале-апреле 2011 года Бехджет Пацолли.
РИА Новости 08:33
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
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Происшествия
Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули
В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).
URA.Ru вчера в 03:50
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Российская газета 08:13
Наука
«Национальный БиоСервис» открыл свой пятый биобанк на базе СамГМУ
Самарский государственный медицинский университет и первый российский широкопрофильный коммерческий исследовательский биобанк «Национальный БиоСервис» займутся совместным сбором биоматериалов для разработки новых лекарственных препаратов и поиска новых подходов к персонифицированной терапии.
Фармацевтический вестник 26 августа в 08:07
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста
Во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщал, что в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси.
ТАСС 06:18
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Космос
Два больших астероида направляются к Земле
NASA сообщает о приближении к Земле сразу двух больших астероидов. Они сблизятся с планетой 14 сентября сего года.
Экономика сегодня вчера в 21:07
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
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В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
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ТАСС 05:39
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Общество
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском вчера в 09:20
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
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Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Общество
Haier инвестировал в новый завод в Набережных Челнах $56 млн
Корпорация инвестировала 55 миллионов долларов в завод холодильников и 56 миллионов долларов в производство стальных машин.
Челнинские известия 07:55