Футбол
Евро-футбол.руФанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:50, Вашингтон
Игры
Опубликован новый геймплейный ролик Chernobylite
На YouTube опубликован новый ролик с игровым процессом будущего шутера Chernobylite.
Игромания.ру вчера в 16:04
Общество
Количество браков и разводов в России достигло минимума
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей в Тольятти
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Политика
Владимир Путин посетил новый аэропорт Саратова «Гагарин»
Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова из Жуковского, где посетил авиасалон МАКС-2019 и провел встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Южный Федеральный вчера в 15:06
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru 26 августа в 15:18
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Космос
NASA представило суперкомпьютер, который призван вернуть США на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новый суперкомпьютер Aitken.
Inkazan 26 августа в 21:32
Армия и оружие
Визит Эрдогана в Россию совпал с отставками турецких генералов
Визиту турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрогана в Россию предшествовали отставки внутри армии Турции.
Независимая газета вчера в 07:35
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Наука
Оптимизм положительно влияет на продолжительность жизни
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru 26 августа в 16:05
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Футбол
Андрей Будогосский: «На судей выливают помои домыслов»
Бывший руководитель российских арбитров Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что молодые люди не идут работать судьями.
Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Политика
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 00:45
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 02:17
Происшествия
Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
Врачи скорой помощи пытались помочь мужчине и предупредили ОКБ №2 о тяжелом пациенте, но в больнице принять пациента отказались.
РИА Новости 01:14