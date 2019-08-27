Футбол
Евро-футбол.руФанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:07, Вашингтон
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
RT на русском 15:05
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
Роструд заявил о том, что на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Deita.ru 01:00
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Здоровье
Назван регион с наибольшей долей жителей с проблемами зрения
Наибольшая доля граждан с пониженным зрением или слепотой в России проживает в Республике Алтай, таких жителей в данном регионе зафиксировано 531 на 100 тыс. населения, пишет News.ru со ссылкой на данные Минздрава РФ за прошлый год.
Rambler News Service 07:10
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
За рулем 01:56
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Политика
Климкина опечалила позиция G7 по России
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.
Rambler News Service 11:50
Музыка
В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания 12:59
Армия и оружие
На Украине сохраняют призыв в армию
В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец 12:06
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс менее чем за час
Быстрее, чем в понедельник в Нью-Йорке, Серена Уильямс разбиралась с Шараповой лишь в 2007 году, в четвертьфинале турнира в Майами, где российская теннисистка также зацепила по одному гейму в каждой партии и продержалась на одну минуту меньше.
Коммерсантъ 18:42
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Здоровье
Когда нельзя есть сыр?
Нельзя есть сыр и тем, кто страдает от болезней почек, в нем слишком много соли и белка для ослабленного органа.
Medikforum.ru 18:07
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета 16:50
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Авто
Chery представила обновленный кроссовер Chery Tiggo 3
По поводу линейки моторов можно сказать, что вместо «старого» атмосферного двигателя с рабочим объемом на 1,6 литров мощностью на 126 лошадиных сил, модернизированный Chery Tiggo 3 приобрел дефорсированный полуторалитровый аналог, способный генерировать 116 лошадиных сил.
Pnzdrive 09:17
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Авто
Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster
Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.
Тавто.Ру 07:29
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Общество
«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
PrimaMedia.ru вчера в 21:44
Наука
Квантовая корреляция позволит улучшить рентгеновские изображения
Planet Today 07:12
Политика
Лукашенко примет советника Трампа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru 06:55
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27