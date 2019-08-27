Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона

Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.
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