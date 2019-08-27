Футбол

ЧемпионатЧемпионатФанаты «Црвены Звезды» доставили советский танк к стадиону в Белграде

Болельщики «Црвены Звезды» доставили советский танк Т-55 к домашнему стадиону «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз», сообщает AP News.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

УЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за езду по Белграду на танке

Sportbox.RU10:34

На матч Лиги чемпионов прикатили танк (фото)

Советский спортвчера в 11:23

УЕФА не будет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк, пригнанный к арене

Чемпионат07:24

УЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк, пригнанный к стадиону

Спорт-Экспресс08:17

Болельщики «Црвены Звезды» поставили советский танк перед своим стадионом

Sport24.ruвчера в 11:44

УЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за езду по Белграду на танке

Матч ТВ10:34

Болельщики «Црвены Звезды» доставили танк к стадиону в Белграде

РИА Новостивчера в 10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Известия 01:23
Интернет

Telegram начнёт публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября

Команда Дурова обещала, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространённых сегодня блокчейнов Bitcoin и Ethereum и даже сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.
Московский Комсомолец 07:37
Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал смерть дочери

Отец погибшей в Турции 12-летней девочки Андрис Лейкуцис прокомментировал смерть дочери. Об этом он рассказал в соцсети.
Газета.Ru 14:42
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Футбол

Тарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу.
Матч ТВ 08:59
Космос

Как бы выглядел СССР в 2019 году

Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика

США открыли в своем посольстве в Колумбии отдел по делам Венесуэлы

Госдепартамент объявил в среду об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.
ТАСС 12:44
Общество

Подан иск о банкротстве компании «ЛенСпецСтрой» с долгостроем в Мурино

В арбитраж подан иск о банкротстве компании «ЛенСпецСтрой», которая выступает застройщиком первой очереди ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино.
NSP.ru 08:36
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в Югре на принудительное лечение

В среду, 28 августа, суд Ханты-Мансийска вынес приговор Павлу Шаповалову, которого обвиняли в угоне лайнера, следовавшего по маршруту Сургут-Москва Напомним, в январе этого года он сообщил, что у него есть оружие и попросил изменить направление полета.
Муксун.fm 04:00
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян

Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Происшествия

На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Происшествия

Опубликована переписка убитой жены депутата

Рамблер 03:56
Происшествия

Носорог напал на автомобиль в природном парке в Германии

Разъяренный носорог напал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в природном парке в Германии, сообщает газета Bild.
REGNUM вчера в 19:58
Происшествия

В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Футбол

«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»

Свободная Пресса вчера в 17:02
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Армия и оружие

США допустили возвращение Турции в программу F-35

Lenta.ru 14:44
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55
Политика

Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда

RT на русском 04:58
Происшествия

Жителя Крыма осудили на 10 лет за участие в украинском НВФ

Кировский районный суд Республики Крым приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Крыма, обвиняемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана.
Известия 13:45
Кино

Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

iReactor 14:44
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Политика

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное