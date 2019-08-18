Футбол

Фанаты ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком»Евро-футбол.ру 11:33

Болельщики ЦСКА пришли на предматчевую тренировку команды, чтобы поддержать её. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter-аккаунте "армейцев".
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