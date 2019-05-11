Футбол
Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – ДзагоевБомбардир.ру 01:18
На сайте WebGirondins болельщики «Бордо» проводят голосование по поводу трансферов во время летнего межсезонья. Фанатам предложили список из 20 футболистов, которые по окончании сезона станут свободными агентами.
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Фанаты «Бордо» голосуют за будущих новичков команды. Дзагоев опережает Балотелли и Кэхилла
Sport24.ruвчера в 23:34
Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом
Sportbox.RUвчера в 22:45
Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли и Кэйхилла
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