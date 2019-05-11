Футбол

Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – ДзагоевБомбардир.ру 01:18

На сайте WebGirondins болельщики «Бордо» проводят голосование по поводу трансферов во время летнего межсезонья. Фанатам предложили список из 20 футболистов, которые по окончании сезона станут свободными агентами.
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Дзагоев опередил Балотелли и Кэхилла в списке пожеланий фанатов «Бордо»

RT на русском01:27

Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев

Бомбардир.ру01:18

Фанаты «Бордо» голосуют за будущих новичков команды. Дзагоев опережает Балотелли и Кэхилла

Sport24.ruвчера в 23:34

Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом

Матч ТВвчера в 22:45

Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом

Sportbox.RUвчера в 22:45

Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли и Кэйхилла

Спорт-Экспрессвчера в 22:26

Болельщики «Бордо» хотели бы видеть в клубе Дзагоева больше, чем Балотелли

Чемпионат00:51
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Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Родственники погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая начали получать компенсации.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Зеленский призвал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая.
Обновлено в 00:59
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия

В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя

Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие

AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР

Эксперты увидели "отпечатки пальцев России" на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 03:43
Политика

О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Кино

Скончалась актриса Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Общество

«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах

Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
Обновлено вчера в 18:19
Общество

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Кино

Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:41
Энергетика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
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Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

США отказали в визе российским делегатам

США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено вчера в 21:10
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
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На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено вчера в 07:41
Авто

Составлен топ-10 популярных дизельных внедорожников в России

Обновлено вчера в 01:21
Общество

Алексей Сахнин о том, ждет ли нас деспотизм разумных машин

3D-принтеры печатают дома и машины, дешевые беспилотные такси заменяют общественный транспорт.
Обновлено в 02:21
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Курской области

Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом.
Обновлено в 01:13
Культура

В Хэйхэ откроется музей имени Александра Тихомирова

17 мая в приграничном с Россией городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-восточный Китай) состоится открытие музея имени народного художника России Александра Тихомирова.
Обновлено вчера в 09:36
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
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Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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