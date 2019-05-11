Футбол

Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем БалотеллиMetaratings 02:41

Для болельщиков «Бордо» было открыто голосование на сайте WebGirondins, где каждый желающий может высказать свою позицию по покупке новых футболистов в рамках летнего трансферного окна. Фанаты могут выбрать трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Болельщики «Бордо» хотели бы видеть в клубе Дзагоева больше, чем Балотелли

Чемпионат00:51

Дзагоев опережает Балоттели и Кэхилла в списке желанных новичков фанатов «Бордо»

Спорт день за днем03:44

Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом

Матч ТВвчера в 22:45

Фанаты «Бордо» голосуют за будущих новичков команды. Дзагоев опережает Балотелли и Кэхилла

Sport24.ruвчера в 23:34

Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом

Sportbox.RUвчера в 22:45

Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли и Кэйхилла

Спорт-Экспрессвчера в 22:26

Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев

Бомбардир.ру01:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Футбол

«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера

"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 03:11
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В США клоун напугал целый город, заманивая детей конфетами

В американском штате Теннеси город Кларксвилл перепугал подозрительный клоун, который с помощью конфет заманивал школьников младших классов в свою машину.
Обновлено в 04:28
Музыка

Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского

В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 06:44
Политика

Порошенко допросили по делу Евромайдана

В украинских СМИ ранее со ссылкой на источники в генпрокуратуре сообщили о согласии Порошенко дать показания по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Кино

Сестры Вачовски займутся созданием новой «Матрицы»

Обновлено в 02:38
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Хоккей

Россия обыграла Норвегию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Автоспорт

Сироткин проведет тесты 18-дюймовых шин «Пирелли» за «Рено»

Обновлено в 06:18
Общество

Сергей Надсадин и Валерий Лимаренко поездили по Южно-Сахалинску, обсудив большое обновление города

Благоустройство Южно-Сахалинска обсудили в ходе рабочей встречи Сергей Надсадин и Валерий Лимаренко.
Обновлено в 06:20
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Испанский телеканал усомнился в отцовстве принца Гарри

Испанский телеканал случайно усомнился в отцовстве британского принца Гарри, когда рассказал о рождении его сына Арчи.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Повстанцы-хуситы начали выводить войска из порта Ходейда в Йемене

Напомним, что в апреле стало известно о договоренностях между повстанцами-хуситами и правительством Йемена о взаимном отводе войск от портового города.
Обновлено в 06:22
Гаджеты

Belkin представила внешний аккумулятор для Apple Watch

Обновлено в 06:43
Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

Обновлено в 07:06
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Футбол

Футбольный клуб «Анжи» вылетел из РПЛ

Футбольный клуб "Анжи" потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Хоккей

Телегин вошел в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии

Нападающий ЦСКА Иван Телегин заявлен в состав сборной России на чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 06:57
Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Обновлено в 06:39
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Наука

Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами

Обновлено 08 мая в 20:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное