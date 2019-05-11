Футбол

Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем БалотеллиMetaratings 02:41

Для болельщиков «Бордо» было открыто голосование на сайте WebGirondins, где каждый желающий может высказать свою позицию по покупке новых футболистов в рамках летнего трансферного окна. Фанаты могут выбрать трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.
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Бомбардир.ру01:18
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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