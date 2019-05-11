Футбол
Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем БалотеллиMetaratings 02:41
Для болельщиков «Бордо» было открыто голосование на сайте WebGirondins, где каждый желающий может высказать свою позицию по покупке новых футболистов в рамках летнего трансферного окна. Фанаты могут выбрать трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.
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Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли и Кэйхилла
Спорт-Экспрессвчера в 22:26
Фанаты «Бордо» голосуют за будущих новичков команды. Дзагоев опережает Балотелли и Кэхилла
Sport24.ruвчера в 23:34
Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом
Sportbox.RUвчера в 22:45
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