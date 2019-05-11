Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем БалотеллиMetaratings 02:41

Для болельщиков «Бордо» было открыто голосование на сайте WebGirondins, где каждый желающий может высказать свою позицию по покупке новых футболистов в рамках летнего трансферного окна. Фанаты могут выбрать трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.

Спорт день за днем

Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли

Происшествия Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Политика Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.

Происшествия В Москве умер журналист Сергей Доренко В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.

Политика В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Транспорт МВД сделает тюнинг автомобилей проще «В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, могут ли успехи "синих" в текущем сезоне удержать лидера команды Эдена Азара от вероятного перехода в "Реал".

Авто В РФ насчитали около 10 млн легковых автомобилей японских марок Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в РФ насчитывается порядка 9,8 млн легковых машин японских брендов, данные актуальны на 1 января 2019 года.

Политика Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Происшествия Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.

Политика Зеленский призвал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Происшествия В Австралии пилот 40 минут летел без сознания В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.

Политика Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Политика Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду.

Здоровье Красноярский край занял пятое место в Сибири по ВИЧ-инфицированным В 2018 году Красноярский край стал пятым в СФО по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Футбол Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Армия и оружие НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.