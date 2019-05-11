Футбол

Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем БалотеллиMetaratings 02:41

Для болельщиков «Бордо» было открыто голосование на сайте WebGirondins, где каждый желающий может высказать свою позицию по покупке новых футболистов в рамках летнего трансферного окна. Фанаты могут выбрать трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.
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Дзагоев опередил Балотелли и Кэхилла в списке пожеланий фанатов «Бордо»

RT на русском01:27

Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли и Кэйхилла

Спорт-Экспрессвчера в 22:26

Фанаты «Бордо» голосуют за будущих новичков команды. Дзагоев опережает Балотелли и Кэхилла

Sport24.ruвчера в 23:34

Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом

Матч ТВвчера в 22:45

Дзагоев опережает Балотелли и Эрреру в пожеланиях фанатов «Бордо» по приобретениям летом

Sportbox.RUвчера в 22:45

Болельщики «Бордо» хотели бы видеть в клубе Дзагоева больше, чем Балотелли

Чемпионат00:51

Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев

Бомбардир.ру01:18
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Происшествия

Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца

В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Москве умер журналист Сергей Доренко

В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Обновлено 09 мая в 13:28
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Транспорт

МВД сделает тюнинг автомобилей проще

«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Футбол

Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, могут ли успехи "синих" в текущем сезоне удержать лидера команды Эдена Азара от вероятного перехода в "Реал".
Обновлено вчера в 21:00
Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

Обновлено в 02:37
Авто

В РФ насчитали около 10 млн легковых автомобилей японских марок

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в РФ насчитывается порядка 9,8 млн легковых машин японских брендов, данные актуальны на 1 января 2019 года.
Обновлено в 02:00
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком

Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты

В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Политика

Зеленский призвал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая.
Обновлено в 00:59
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол

Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Обновлено в 00:11
Происшествия

В Австралии пилот 40 минут летел без сознания

В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву второе место на «Евровидении-2019»

Обновлено 09 мая в 13:04
Политика

Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду.
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье

Красноярский край занял пятое место в Сибири по ВИЧ-инфицированным

В 2018 году Красноярский край стал пятым в СФО по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Обновлено 09 мая в 19:55
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Баскетбол

«Голден Стэйт» победил в серии с «Хьюстоном» со счетом 4-2

Встреча прошла на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне и завершилась со счетом 118:113 в пользу гостей.
Обновлено в 02:37
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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