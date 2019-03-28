Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаГазета.Ru 14:28
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба. В финале опроса значилась четыре забитых мяча, три из которых принадлежат нападающему Лионелю Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Обновлено в 13:14
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева
В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 13:09
Политика
Европарламент официально признал Гуайдо президентом Венесуэлы
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка борзой
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 07:57
Кино
Вышел первый трейлер мини-сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 13:29
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Космос
США намерены присутствовать на Луне постоянно
Директор НАСА пояснил, что Луна станет тренировочным полигоном для освоения Марса. Своя лунная программа есть и у России.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Наука
От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий
Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Обновлено в 14:00
Космос
Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле
Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму
Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму.
Обновлено в 11:43
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Авто
Маркой Smart теперь займется китайский автогигант Geely
Интерес к бренду проявил китайский концерн Geely, который, по слухам, был готов выкупить у Daimler половину акций компании Smart.
Обновлено в 08:12
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Происшествия
Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора
Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Обновлено в 05:12
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Шоу-бизнес
Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников
39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Спорт
Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации
Обновлено в 04:37
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие инфаркт
Диетологи назвали основные продукты, употребление которых удовлетворяет практически все потребности организма в минералах и витаминах и помогает похудеть без вреда для здоровья.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда
В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Происшествия
Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку
Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45