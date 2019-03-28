Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаГазета.Ru 14:28

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба. В финале опроса значилась четыре забитых мяча, три из которых принадлежат нападающему Лионелю Месси.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Месси в матче с «Хетафе» в 2007 году признан болельщиками лучшим в истории «Барселоны»

ТАСС14:40

Гол Месси в ворота «Хетафе» – лучший в истории «Барселоны». Так решили болельщики

Sports.ru14:05

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Чемпионат12:45

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Матч ТВ12:44

Гол Месси в стиле Марадоны признали лучшим в истории «Барсы». Лео забил его 12 лет назад

Sport24.ru12:45

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси

Спорт-Экспресс11:21

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Газета.Ru14:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Обновлено в 13:14
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева

В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 13:09
Политика

Европарламент официально признал Гуайдо президентом Венесуэлы

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка борзой

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 07:57
Кино

Вышел первый трейлер мини-сериала «Чернобыль» от HBO

Обновлено в 13:29
Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

Обновлено в 16:24
Космос

США намерены присутствовать на Луне постоянно

Директор НАСА пояснил, что Луна станет тренировочным полигоном для освоения Марса. Своя лунная программа есть и у России.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Наука

От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий

Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Обновлено в 14:00
Космос

Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле

Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму.
Обновлено в 11:43
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Авто

Маркой Smart теперь займется китайский автогигант Geely

Интерес к бренду проявил китайский концерн Geely, который, по слухам, был готов выкупить у Daimler половину акций компании Smart.
Обновлено в 08:12
Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Происшествия

Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора

Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Обновлено в 05:12
Здоровье

Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Авто

Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana

Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Шоу-бизнес

Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников

39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Спорт

Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации

Обновлено в 04:37
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Ученые назвали продукты, провоцирующие инфаркт

Диетологи назвали основные продукты, употребление которых удовлетворяет практически все потребности организма в минералах и витаминах и помогает похудеть без вреда для здоровья.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда

В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Происшествия

Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку

Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное