Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаГазета.Ru 14:28

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба. В финале опроса значилась четыре забитых мяча, три из которых принадлежат нападающему Лионелю Месси.
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Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Матч ТВ12:44

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Газета.Ru14:28

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Чемпионат12:45

Гол Месси в матче с «Хетафе» в 2007 году признан болельщиками лучшим в истории «Барселоны»

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Гол Месси в стиле Марадоны признали лучшим в истории «Барсы». Лео забил его 12 лет назад

Sport24.ru12:45

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси

Спорт-Экспресс11:21

Гол Месси в ворота «Хетафе» – лучший в истории «Барселоны». Так решили болельщики

Sports.ru14:05
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