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Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаГазета.Ru 14:28
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба. В финале опроса значилась четыре забитых мяча, три из которых принадлежат нападающему Лионелю Месси.
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