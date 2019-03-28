Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаГазета.Ru 14:28

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба. В финале опроса значилась четыре забитых мяча, три из которых принадлежат нападающему Лионелю Месси.

Технологии Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

Политика Европарламент призвал ввести новые санкции против Венесуэлы "ЕП призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы", - говорится в тексте резолюции по ситуации в Венесуэле.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам начать тест Рунета на «суверенность» По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.

Футбол Участие Роналду в первом матче против «Аякса» находится под вопросом Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Общество OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха» Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.

Общество Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.

Политика Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.

Технологии «Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.

Космос Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.

Происшествия Станцию метро «Невский проспект» закрыли из-за бесхоза В четверг, 28 марта, станцию метро "Невский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.

Авто Новый российский внедорожник оценили в Германии По данным Stern, внедорожник получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.

Авто Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.

Футбол «Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу «Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.

Футбол «Спартак» хочет выкупить тренировочную базу Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.

Политика Президент Киргизии подарил Путину животных Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА "Новости".

Футбол Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин принял решение о завершении карьеры в национальной команде.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Политика Захарова объяснила, когда российские военные покинут Венесуэлу Юрий Ушаков, в свою очередь, напомнил об ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько "понадобится".