Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаЧемпионат вчера в 12:45
На официальном сайте «Барселоны» завершилось голосование за лучший гол в истории клуба. В финальный раунд вышли три забитых мяча Лионелем Месси и один — Серхи Роберто. В итоге лучшим был назван гол аргентинца в ворота «Хетафе» в 2007 году (45% голосов).
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Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси
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