Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клубаЧемпионат вчера в 12:45

На официальном сайте «Барселоны» завершилось голосование за лучший гол в истории клуба. В финальный раунд вышли три забитых мяча Лионелем Месси и один — Серхи Роберто. В итоге лучшим был назван гол аргентинца в ворота «Хетафе» в 2007 году (45% голосов).
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Гол Месси в матче с «Хетафе» в 2007 году признан болельщиками лучшим в истории «Барселоны»

ТАССвчера в 14:40

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Газета.Ruвчера в 14:28

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси

Спорт-Экспрессвчера в 11:21

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Матч ТВвчера в 12:44

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Sport24.ruвчера в 12:45

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Чемпионатвчера в 12:45

Гол Месси в ворота «Хетафе» – лучший в истории «Барселоны». Так решили болельщики

Sports.ruвчера в 14:05
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