Фанаты «Аякса» всю ночь запускали фейерверки перед отелем «Ювентуса»Спорт-Экспресс вчера в 11:26

This has no class. pic.twitter.com/4VdioNNr0i – AFC Ajax 💫 (@TheEuropeanLad) 10 апреля 2019 г. Напомним, фанаты "Аякса" также запускали фейерверки в ночь перед домашним матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2). Амстердамский клуб прошел "сливочных" по сумме двух матчей с общим счетом 5-3.

Фанаты «Аякса» всю ночь запускали фейерверки перед отелем «Ювентуса»

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