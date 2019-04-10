Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспатьсяЕвро-футбол.ру 12:11

Судя по всему, фанаты амстердамской команды пытались помешать туринским футболистам нормально выспаться. Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Политика Украина расширила торговые санкции в отношении России В перечень товаров, импорт которых запрещен, вошли, в том числе, формалин, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для железнодорожной автоматики, а также различная стеклотара.

Политика В Германии назвали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».

Политика WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.

Политика Мадуро обвинил вице-президента США в одержимости Венесуэлой Мадуро задался вопросом о том, уделяет ли вице-президент США внимание проблемам американского народа вместо того, чтобы дням в соцсетях и на встречах с прессой говорить о Венесуэле.

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Путешествия Федор Конюхов снова попал в шторм Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».

Транспорт В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.

Политика CNN: глава пограничной службы США подал в отставку Исполняющий обязанности главы пограничной службы США Рональд Вителло ушел в отставку, передает CNN.

Армия и оружие Индийский маршал ответил на вопросы о программе FGFA и о покупке С-400 Начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа ответил на вопросы СМИ по поводу планов по развитию индийских военно-воздушных сил и сил ПВО.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Гаджеты Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Происшествия Следствие арестовало счета Михаила Абызова Следствие арестовало счета бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и содержащегося под стражей.

Политика КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Экономика Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ» Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.