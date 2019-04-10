Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспатьсяЕвро-футбол.ру 12:11
Судя по всему, фанаты амстердамской команды пытались помешать туринским футболистам нормально выспаться. Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика
Украина расширила торговые санкции в отношении России
В перечень товаров, импорт которых запрещен, вошли, в том числе, формалин, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для железнодорожной автоматики, а также различная стеклотара.
Обновлено в 06:32
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX
Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.
Обновлено в 19:43
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Футбол
Боярский: «Лучше сбрить усы, чем болеть за „Спартак“»
Обновлено в 10:07
Политика
Мадуро обвинил вице-президента США в одержимости Венесуэлой
Мадуро задался вопросом о том, уделяет ли вице-президент США внимание проблемам американского народа вместо того, чтобы дням в соцсетях и на встречах с прессой говорить о Венесуэле.
Обновлено в 19:03
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии
Обновлено вчера в 15:39
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Транспорт
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Политика
CNN: глава пограничной службы США подал в отставку
Исполняющий обязанности главы пограничной службы США Рональд Вителло ушел в отставку, передает CNN.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Индийский маршал ответил на вопросы о программе FGFA и о покупке С-400
Начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа ответил на вопросы СМИ по поводу планов по развитию индийских военно-воздушных сил и сил ПВО.
Обновлено в 09:11
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Происшествия
Следствие арестовало счета Михаила Абызова
Следствие арестовало счета бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и содержащегося под стражей.
Обновлено в 05:06
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Близ берегов Японии найдены обломки истребителя F-35A
Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
Обновлено вчера в 19:14