Футбол

Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспатьсяЕвро-футбол.ру 12:11

Судя по всему, фанаты амстердамской команды пытались помешать туринским футболистам нормально выспаться. Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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