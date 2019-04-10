Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспатьсяЕвро-футбол.ру вчера в 12:11
Судя по всему, фанаты амстердамской команды пытались помешать туринским футболистам нормально выспаться. Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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