Футбол
Фанаты «Атлетико» закидали вратаря «Реала» Куртуа игрушечными крысамиГазета.Ru 13:19
Фанаты "Атлетико" закидали игрушечными крысами вратаря "Реала" Тибо Куртуа во время мадридского дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:43, Вашингтон
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Париже акция «жёлтых жилетов» переросла в беспорядки
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW
Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Из алуштинского дельфинария вылилась вода с дельфинами
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Общество
По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря
Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Политика
Болтон высмеял Мадуро, на выступлении которого выключился свет
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет.
Обновлено в 14:23
Культура
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить
Обновлено в 07:07
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Футбол
«Реал» победил «Атлетико» в матче Примеры
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу
В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».
Обновлено в 10:18
Авто
Новый Renault Duster станет пикапом
Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Авто
Названы Топ 5 сомнительных «помощников» для русского водителя
Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Авто
Lada Granta получила новую модификацию
АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Экономика
«Роскосмос» оценил свои расходы на запуски кораблей к МКС
В 2019–2020 годах на запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции (МКС) российская госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить порядка 4,6 млрд руб.
Обновлено в 12:11
Космос
«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна
На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Авто
Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом
Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Политика
УПЦ: сторонники «Новой церкви» ПЦУ захватили храм на Украине
Отмечается, что завладели зданием храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, расположенного в селе Онишкивци, сторонники «Православной украинской церкви».
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Польша закупает американские ракетные системы HIMARS
Обновлено в 13:32