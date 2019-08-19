Футбол

Фанаты «Атлетико» забросали мусором табличку с фамилией ГризманнаЕвро-футбол.ру 03:05

Поклонники мадридского "Атлетико" выразили недовольство трансфером форварда Антуана Гризманна в "Барселону". Как информирует Marca, фанаты "матрасников" забросали мусором памятную табличку с фамилией француза возле стадиона "Ванда Метрополитано".
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Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусором

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