Футбол
Фанаты «Атлетико» забросали Куртуа игрушечными крысамиSport24.ru 11:08
Болельщики «Атлетико» забросали голкипера «Реала» Тибо Куртуа игрушечными крысами во время мадридского дерби, сообщает AS. Кроме того, всякий раз, когда 26-летний Куртуа касается мяча, в его адрес звучит свист с трибун стадиона «Ванда Метрополитано».
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:38, Вашингтон
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