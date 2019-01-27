Футбол
Фанаты «Атлетико» высказали протест против перехода МоратыSoccer.ru вчера в 14:14
Болельщики "Атлетико" во время последнего матча "матрасников" с "Хетафе" выражали неодобрение возможным переходом в клуб бывшего игрока "Реала" Альваро Мораты. Вместо этого фанаты требуют дать шанс молодому форварду Борхе Гарсесу, которого сравнивают с Фернандо Торресом - любимцем "кольчонерос".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Фанаты «Атлетико» во время матча скандировали кричалки против трансфера Мораты
Чемпионатвчера в 15:07
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Общество
Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о вкладе россиян в бюджет
Марина Юденич, председатель Совета по правам человека (СПЧ) в Подмосковье, на своей странице в Facebook пояснила, что ее слова о вложениях россиян в бюджет были вырваны из контекста.
Обновлено в 05:21
Общество
Умер глава московского департамента региональной безопасности
«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Японии ряд компаний получили письма с подозрительным порошком
По данным телеканала NHK, конверты с порошком были получены фармацевтическими компаниями в Токио и Осаке, продовольственной компанией в Саппоро, а также изданием одной из токийских газет.
Обновлено в 05:20
Политика
Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда
Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
После взрыва в кафе под Саратовом задержан арендатор помещения
Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы в Саратовской области произошел 26 января около шести часов вечера по местному времени.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Петербуржца задержали за шутку о бомбе в Пулково
В петербургском аэропорту Пулково полицейские задержали мужчину, который заявил, что несет в сумке бомбу.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обновлено в 02:34
Политика
В Раде рассказали о газовом обмане ЕС
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Несколько человек ранены в стычках с полицией в Париже
Несколько человек получили ранения в результате столкновения «желтых жилетов» с полицией в Париже.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов
Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви
В результате погибли 19 человек, еще 48 получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:15
Наука
Ученые создали подушку против храпа
Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада
Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 01:00
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
Спасатели локализовали возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате. На одном из участков пожар ликвидирован.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Трое детей погибли во время пожара в Курганской области
Во время пожара в частном доме в Курганской области погибли трое малолетних детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Москве не подтвердили информацию о пожаре на теплоходе
Столичные спасатели не подтверждают информацию о пожаре на теплоходе в акватории Москва-реки.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
США и Канада поднимали в воздух самолеты из-за полета Ту-160 в Арктике
Несколько военных самолетов ВВС США и Канады поднимали в воздух из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства Канады, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).
Обновлено в 01:29
Происшествия
Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области
В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Израиле задержали российского туриста за запуск дрона у аэропорта
Израильская полиция задержала туриста из России по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива, сообщили в воскресенье правоохранительные органы.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин подписал указ о переименовании военных кафедр
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов на военные учебные центры, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 02:49
Транспорт
По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов
Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали не менее 50 человек
В результате обрушения дамбы в Бразилии погибли не менее 50 человек.
Обновлено 25 января в 20:43
Наука
Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления аспирина
Ежедневный прием аспирина способен повысить выживаемость онкобольных в среднем на 78%, заявили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов
Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Происшествия
СМИ сообщили об экстренной посадке самолета во Внуково
Лайнер авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 04:04