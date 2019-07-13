Футбол
Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку ГризманнаСпорт день за днем 03:20
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды. Они испачкали ее и заклеили имя футболиста стикерами с эмблемой клуба.
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