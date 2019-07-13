Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды. Они испачкали ее и заклеили имя футболиста стикерами с эмблемой клуба.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Здоровье В Латвии предложили предоставить пациентам право отказаться от жизни Узаконить возможность пациента отказаться от реанимации предложила глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле, об этом она написала 14 июля в своем Twitter.

Общество Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году. Об этом сообщает Российская газета.

Политика Зеленский впервые посетил границу с Крымом Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Политика В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.

Политика Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатов Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.

Политика Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Происшествия В Челябинске горит многоэтажка. Люди не могут покинуть квартиры Из-за огня люди не могут покинуть свои квартиры, передает портал 74.ru. Поэтому некоторые вывешиваются из окон.

Политика За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Политика Кикабидзе ответил на обвинение в тайных корпоративах в России Ранее актер Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России и заявил, что грузинский артист "хорошо зарабатывает" на таких мероприятиях.

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Общество Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.

Музыка Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за плохого звука Известный британский певец и бывший гитарист группы Smokie Крис Норман прервал выступление в Ледовом дворце из-за некачественного звука.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Политика Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Общество Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке.

Футбол «Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса Нападающий «Сельты» Макси Гомес продолжит карьеру в «Валенсии». 22-летний уругваец заключил контракт с клубом до лета 2024 года.