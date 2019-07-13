Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку ГризманнаСпорт день за днем 03:20

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды. Они испачкали ее и заклеили имя футболиста стикерами с эмблемой клуба.
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Фанаты «Атлетико» испортили табличку Гризманна после его перехода в «Барселону»

Спорт-Экспресс01:50

Болельщики «Атлетико» испортили табличку Гризманна после его ухода в «Барселону»

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Болельщики «Атлетико» поиздевались над именной табличкой Гризманна

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Фанаты «Атлетико» испортили памятную табличку Гризманна

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Табличку с фамилией Гризманна испачкали и обклеили наклейками возле стадиона «Атлетико»

ODDS.ruвчера в 16:27

Фаны «Атлетико» испортили табличку с именем Гризманна

LiveSport.ruвчера в 15:43

Табличку с фамилией Гризманна около стадиона «Атлетико» испачкали

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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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