Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды. Они испачкали ее и заклеили имя футболиста стикерами с эмблемой клуба.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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