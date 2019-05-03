Футбол

Фанаты «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезонаSoccer.ru вчера в 13:34

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона. Им стал Александр Ляказетт, за которого проголосовало 35 процентов респондентов. Напомним, что Ляказетт на этой неделе стал лучшим игроком в Лиге Европы.
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Ляказетт признан лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2018/19

РИА Новостивчера в 15:32

Ляказетт — лучший игрок «Арсенала» в нынешнем сезоне

Чемпионатвчера в 14:30

Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезона

Матч ТВвчера в 14:11

Ляказетт признан игроком сезона в «Арсенале»

Советский спортвчера в 14:00

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали игрока сезона в команде

Sport24.ruвчера в 13:47

Фанаты «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона

Soccer.ruвчера в 13:34

Ляказетт – лучший игрок «Арсенала» в этом сезоне

Спорт день за днемвчера в 15:02
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Шоу-бизнес

Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up

В страшной аварии на Кубани, где накануне столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 04:11
Происшествия

На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса

В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Политика

В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено в 03:43
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу

Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Сорочинске годовалый ребенок получил термоожоги

Маленькая девочка получила термический ожог 2 степени. О произошедшем полицейским сообщили медики.
Обновлено в 02:44
Происшествия

На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв

В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Общество

Праздник корюшки в Петербурге возглавил топ майских гастрособытий

Кстати, в топ-10 "праздников живота" вошли также и Фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, "Фомина яишня" в Новом Осколе, "ЯйцеФест" в Павловском Посаде, праздник "Хлеба и Молока" в Калининграде, "День калмыцкого чая" в Элисте, фестиваль яйца "Кукарекино" в Сатинке, "Верещагин СырFеsт" в Конаково, "Кухня Рязанского края" в Рязани и Российский ресторанный фестиваль в разных городах страны.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье

Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес

«К успеху шёл, но не получилось»: Павел Табаков резко изменил имидж

Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Гаджеты

OnePlus окунула новый флагман в ведро с водой, но не дала гарантий на влагозащиту

OnePlus на даёт гарантий защиты. Чаще всего смартфоны защищают от воды по стандарту, соответствующему степени IP67 или IP68.
Обновлено в 04:18
Энергетика

Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

В Крыму изготовили самую большую в мире турку

Крымские мастера изготовили самую большую в мире крымско-татарскую турку высотой более 2,2 метра, которая вмещает около 10 тысяч чашек кофе, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 04:10
Здоровье

Эксперты рассказали, почему опасно мыть сырую курицу

Американские специалисты в области здравоохранения утверждают, что мытье сырой курицы перед приготовлением может грозить серьезными проблемами со здоровьем.
Обновлено вчера в 21:53
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл тайно родила девочку

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

В Крыму объяснили, когда Зеленский сможет пользоваться своей квартирой

Украинский политик Владимир Зеленский, который 21 апреля победил во втором туре президентских выборов на Украине, не сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, пока он считает Крым частью Украины.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Источник сообщил о нападении в Ливии на военный лагерь Хафтара

Военный лагерь генерального командования ливийских национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в районе Сабха в центральной части Ливии подвергся вооруженному нападению, сообщил РИА Новости местный источник в городе Сабха.
Обновлено в 01:26
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
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Александр Ляказетт
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Арсенал» и сборной Франции.
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