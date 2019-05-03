Фанаты «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезонаSoccer.ru вчера в 13:34

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона. Им стал Александр Ляказетт, за которого проголосовало 35 процентов респондентов. Напомним, что Ляказетт на этой неделе стал лучшим игроком в Лиге Европы.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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