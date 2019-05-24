Футбол
Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕГазета.Ru вчера в 22:32
Болельщики "Арсенала" создали петицию о переносе финала Лиги Европы из столицы Азербайджана, сообщает "Советский спорт". В финальном противостоянии турнира "Арсенал" встречается с еще одним английским клубом - "Челси".
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Болельщики «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из-за отсутствия с Мхитаряна
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Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»
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