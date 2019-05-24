Футбол

Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕГазета.Ru 22:32

Болельщики "Арсенала" создали петицию о переносе финала Лиги Европы из столицы Азербайджана, сообщает "Советский спорт". В финальном противостоянии турнира "Арсенал" встречается с еще одним английским клубом - "Челси".
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Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ

Газета.Ru22:32

Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из-за ситуации с Мхитаряном

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Венгер: «В футболе не должно быть таких ситуаций, как с Мхитаряном»

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CNN предложил «Арсеналу» и «Челси» бойкотировать матч в Баку из-за скандала с Мхитаряном

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