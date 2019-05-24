Футбол
Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕГазета.Ru 22:32
Болельщики "Арсенала" создали петицию о переносе финала Лиги Европы из столицы Азербайджана, сообщает "Советский спорт". В финальном противостоянии турнира "Арсенал" встречается с еще одним английским клубом - "Челси".
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено в 18:20
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Пародия на Наталию Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате
Позднее в Сети появились новые доказательства плагиата Гагариной: ранее певица уже копировала обложку альбома Наталии Орейро, где звезда сериала позирует с цветком.
Обновлено в 09:00
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика
Болтон встретится с премьер-министром Японии
"С нетерпением ждем встречи с премьер-министром Японии Абэ и его командой по дипломатическим вопросам и вопросам нацбезопасности сегодня", - написал Болтон в своем твиттере.
Обновлено в 21:06
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
Spiegel: Германия собирается сменить своего посла в России
Правительство ФРГ намерено сменить посла Германии в России, уже этим летом пост главы дипломатического представительства Берлина в Москве вместо Рюдигера фон Фрича займет руководитель политического департамента Минобороны Геза Андреас фон Гейр, сообщает Der Spiegel.
Обновлено в 21:21
Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Политика
В США отчеканили монету о победе во Второй мировой без СССР
Обновлено в 03:16
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американской РЛС в Норвегии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах России на размещение американской радиолокационной станции (РЛС) в норвежском Вардё.
Обновлено в 12:00
Космос
База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера Циолковский
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
По данным СМИ, YouTube заблокировал видео по просьбе правообладателя Украинский сериал "Слуга народа", в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль главы государства стал недоступен в России.
Обновлено в 15:22
Общество
Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО
Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено в 22:08
Политика
Зеленский объяснил свою идею о референдуме по диалогу с Россией
По словам Зеленского, голосование имеет своей целью выяснить мнение жителей Украины по вопросу о диалоге с Россией.
Обновлено в 15:32
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Обновлено в 16:29