Футбол
Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»Спорт-Экспресс 12:55
Сердар Азмун
|2′
Бранислав Иванович
|9′
|65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
|66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
|72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
|79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
|83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
|86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
|86′
Себастьян Дриусси
|88′
Себастьян Дриусси
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
16
Нобоа
11
Дриусси
2 ×
38
Мусаев
7
Азмун
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
19
Долгов
29
Ондуа
5
Кулик
6
Маркелов
99
Закиров
9
Понсе
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
Болельщики "Анжи" поддержали форварда "Зенита" Александра Кокорина во время матча 23-го тура премьер-лиги против сине-бело-голубых (0:5). Соответствующее видео в своем Инстаграме опубликовал полузащитник минского "Динамо" Алан Чочиев.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
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