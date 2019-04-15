Футбол

Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»Спорт-Экспресс 12:55

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Болельщики "Анжи" поддержали форварда "Зенита" Александра Кокорина во время матча 23-го тура премьер-лиги против сине-бело-голубых (0:5). Соответствующее видео в своем Инстаграме опубликовал полузащитник минского "Динамо" Алан Чочиев.
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Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»

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Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина

Евро-футбол.ру13:23

Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»

Sport24.ru17:17

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Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»

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Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»

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Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»

Спорт-Экспресс12:55
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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