Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»Спорт-Экспресс вчера в 12:55

Болельщики "Анжи" поддержали форварда "Зенита" Александра Кокорина во время матча 23-го тура премьер-лиги против сине-бело-голубых (0:5). Соответствующее видео в своем Инстаграме опубликовал полузащитник минского "Динамо" Алан Чочиев.

Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»

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