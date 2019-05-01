Футбол

Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»РИА Новости 18:20

Айнтрахт — Челси
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
23′
45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
58′
Желсон Фернандес
61′
61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
73′
83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
90′+2′
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси". "Айнтрахт" в четверг во Франкфурте-на-Майне сыграл вничью с "Челси" - 1:1. Ответный матч состоится 9 мая в Лондоне.
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