Как сообщает Sky Sports, до начала матча греческие фанаты агрессивно вели себя с гостями, которые приехали, чтобы увидеть матч. Перед стартом встречи группового этапа один из футбольных фанатов АЕКа выбежал не беговые дорожки арены и бросил файер в болельщиков голландской команды.

Нева Спорт вчера в 18:52