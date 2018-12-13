Футбол

Фанатов «Спартака» наказали за кричалки в адрес Гилерме
Москва 24
08:20

Болельщики "Спартака" оскорбляли Гилерме 2 декабря на матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива", в котором красно-белые победили со счетом 2:1. Следующий домашний матч в ЧР "Спартак" проведет против "Краснодара". Гилерме – российский футболист бразильского происхождения.
Москва 2408:20

Подробнее о событии

РФС наказал «Спартак» за оскорбление вратаря сборной России

РБК06:49

«Спартак» наказали за расизм

News.ru06:11

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ за кричалки в адрес Гилерме

ТАСС05:57

«Спартак» наказан закрытием трибуны за кричалки фанатов в адрес Гилерме

Чемпионат05:47

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны за расизм в адрес Гильерме после матча с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс05:47

«Спартак» наказан закрытием трибуны В на ближайшем домашнем матче РПЛ

РИА Новости05:46

«Спартак» наказали закрытием трибуны за расистские оскорбления Гильерме

Sport24.ru05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Обновлено в 08:10
Футбол

Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

Обновлено в 07:11
Футбол

Главный тренер ЦСКА назвал разгром «Реала» историческим с ложкой дегтя

Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко выразил восторг игрой своей команды против мадридского "Реала" в матче Лиги чемпионов, прошедшем в Мадриде и завершившемся со счетом 3:0 в пользу армейцев.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

На матче «Славия» – «Зенит» ожидается до 19 тысяч зрителей

Обновлено в 07:33
Футбол

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер извинился перед защитником "Аякса" Николасом Тальяфико.
Обновлено в 07:59
Футбол

Венгер оценил перспективы Зидана в качестве тренера команды АПЛ

По мнению Венгера, Зидан вполне может возглавить одну из команд АПЛ.
Обновлено в 08:48
Футбол

Робер Пирес: «Я бы не поменял Дембеле на Неймара»

Дембеле делает на поле вещи, которые мы делали в детстве. Ему нужно подтянуть дисциплину, но он все еще молод.
Обновлено в 04:28
Футбол

Моуринью не отпустит игроков «МЮ» на Рождество домой к семьям

Сообщается, что предыдущие годы 25 декабря игроки «МЮ» тренировались только утром, после чего их отпускали к семьям праздновать Рождество.
Обновлено в 07:56
Футбол

Хавбек «Валенсии» Гедеш пропустит до 2 месяцев после удаления грыжи

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу будет проведена операцию по удалению грыжи.
Обновлено в 08:04
Футбол

Кечинов: рассчитываю, что «Краснодар» поймает «Севилью» на контратаке

Бывший нападающий сборной России по футболу и московского "Спартака", шестикратный чемпион страны Валерий Кечинов выразил надежду, что "Краснодар" сможет поймать испанскую "Севилью" на контратаке и добиться положительного для себя результата в матче группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Фанаты «Ливерпуля» всемером избили болельщика «Наполи»

Обновлено в 08:41
Футбол

Парфенов поедет на стажировку во время зимней паузы в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов заявил, что зимние сборы екатеринбургская команда проведет на Кипре.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

"Валенсия" одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54
Футбол

Матч «Марсель» — «Бордо» перенесён из-за протестов во Франции

Матч 18-го тура чемпионата Франции «Марселя» с «Бордо» перенесён на неопределённый срок.
Обновлено в 04:49
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное