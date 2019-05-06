Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофеiReactor вчера в 14:01

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир. Все дело в том, что четвертая серия финального сезона «Игры престолов» была достаточно светлой. Фанаты саги сумели рассмотреть кадры более детально.

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

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