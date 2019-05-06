Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадреLenta.ru 13:59
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks. Киноляп стал поводом для многочисленных шуток. Странный реквизит появился в четвертой серии восьмого сезона сериала.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Футбол
Александр Протасовицкий: «Я нанес два удара и получил 7 месяцев! Я не Майк Тайсон»
Обновлено в 15:26
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Технологии
У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль
Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.
Обновлено в 09:27
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Экономика
Ущерб Украины от разрыва с РФ превышает российский в 13 раз
"К 2018 году внешнеэкономическая торговля между Россией и Украиной сократилась более чем в три раза, наш экспорт снизился более чем в четыре раза, в импорт из РФ - менее, чем в три раза", - заявил он, добавив, что в общей сложности потери Украины в 13 раз превышают российские.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Источник: для российских военных прорабатывается концепция вертолета с электродвигателем
Концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой установкой, которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, прорабатывается в интересах Вооруженных сил России.
Обновлено в 18:35
Авто
Chevrolet Corvette C8 нового поколения может стать кабриолетом
Купе Chevrolet Corvette C8 со средним расположением двигателя оснащено жесткой крышей, которую можно легко снять.
Обновлено в 04:02
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено в 13:29
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Игры
Десять минут Outer Wilds: космическое приключение с петлями времени
Пару месяцев назад независимая студия Mobius Digital и известное издательство Annapurna Interactive анонсировали космическое приключение Outer Wilds.
Обновлено в 15:40
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Общество
Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Футбол
Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
Обновлено в 19:01
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Баскетбол
ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» во втором матче серии
Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» и удвоил свое преимущество.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала красавицу-дочь
В посте, посвященном путешествию, Меньшова рассказала о том, как они с дочерью проводят время.
Обновлено в 12:06
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Футбол
«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год
«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя сезон. Команда досрочно обеспечила себе победу во второй бундеслиге и повышение в классе.
Обновлено в 17:55
Футбол
Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе
«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Обновлено в 16:52