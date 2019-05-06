Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадреLenta.ru 13:59

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks. Киноляп стал поводом для многочисленных шуток. Странный реквизит появился в четвертой серии восьмого сезона сериала.

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

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