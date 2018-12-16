Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула». «Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.

Футбол Футбол Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.

Футбол Футбол «Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры 16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.

Футбол Футбол ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.

Футбол Футбол СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Кьево» в 16-м туре серии А. Встреча завершилась со счетом 0:0 Веронский клуб по-прежнему не может выиграть в нынешнем розыгрыше серии А. У команды — 7 ничьих и 9 поражений.

Футбол Футбол Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в дерби над «Торино» "Ювентус" обыграл "Торино" в туринском дерби в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Олимпико ди Торино", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футбол Футбол Моуринью: «Салах был хрупким парнем, а теперь он ядерная сила» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о нападающем соперника Мохамеде Салахе.

Футбол Футбол Ещенко показал швы на ноге после операции

Футбол Футбол Дайер был прооперирован и выбыл из строя до конца года

Футбол Футбол Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура» Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.

Футбол Футбол «Брайтон» – «Челси» – 0:1. Педро забил гол В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» играет на выезде с «Брайтоном».

Футбол Футбол Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого» Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.

Футбол Футбол Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность» Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.

Футбол Футбол Отец немецкого футболиста умер во время матча сына Капитан немецкого футбольного клуба Штутгарт потерял во время матча своего отца. Тот умер на стадионе, во время игры сына.