Футбол
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»Sports.ru04:30
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула». «Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Sports.ru04:30
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