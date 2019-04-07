Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про ГлушаковаСвободная Пресса вчера в 14:08

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне. Причиной стал шарф с критикой капитана команды Дениса Глушакова, который был на пострадавшем.
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Гражданская война на трибунах. Фанаты «Спартака» бьют своих

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СМИ: Протестовавший против Глушакова фанат «Спартака» получил сотрясение мозга

RT на русскомвчера в 19:22

Стало известно состояние избитого фаната «Спартака» за шарф с Глушаковым

Газета.Ruвчера в 19:16

Фаната «Спартака» избили из-за Глушакова, а защитник из Ганы будет в сборной России?

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Друг пострадавшего фаната «Спартака»: нападали проплаченные шестёрки

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На трибуне болельщиков «Спартака» произошла драка из-за Глушакова

Sport24.ruвчера в 13:26

Фаната «Спартака» побили до потери сознания за шарф с оскорблениями в адрес Глушакова

Sports.ruвчера в 14:00
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Религия

Православный праздник. Верующие отметят Благовещение

7 апреля православные отметят Благовещение пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников.
Обновлено 05 апреля в 16:11
Политика

Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Политика

Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Обновлено вчера в 14:05
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд развеет опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено вчера в 03:58
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Обновлено вчера в 16:50
Общество

Назван российский регион с самым дорогим борщом

Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Политика

Мэй признала, что Brexit может не состояться

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй признала, что Brexit может не состояться, если британский парламент не примет соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В загородном комплексе в Одинцове ликвидировали открытое горение

Обновлено в 01:23
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено вчера в 08:56
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие

ВКС испытали комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», сообщил командующий войсками ПВО—ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Певица Слава не могла удержаться от выпивки на юбилее Пригожина

Среди первых Пригожина поздравила давняя подруга – певица Слава. В интервью после праздника она заявила, что праздник удался.
Обновлено в 01:35
Технологии

Ученые назвали привычку, спасающую семьи

Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Культура

Маргарита Симоньян: при первой встрече с Путиным я потеряла дар речи

Главный редактор RT рассказала, как она волновалась перед первой встречей с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Авто

Апрельский ценопад: какие автомобили можно купить со скидками в апреле

До конца апреля GM-АВТОВАЗ предлагает поучаствовать в программах «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» на автомобили Chevrolet Niva.
Обновлено в 01:33
Футбол

Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи

Обновлено вчера в 17:55
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

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Общество

Валентина Матвиенко рассказала о родителях и внучке

В документальном фильме Саиды Медведевой и Евгения Рожкова спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своих родителях.
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Футбол

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» 6 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Технологии

С чего начинался Рунет: герои и проекты, создавшие интернет в России

Обновлено 05 апреля в 09:49
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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