Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про ГлушаковаСвободная Пресса вчера в 14:08

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне. Причиной стал шарф с критикой капитана команды Дениса Глушакова, который был на пострадавшем.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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