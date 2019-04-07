Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про ГлушаковаСвободная Пресса вчера в 14:08
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне. Причиной стал шарф с критикой капитана команды Дениса Глушакова, который был на пострадавшем.
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Sport24.ruвчера в 16:35
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