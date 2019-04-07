Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про ГлушаковаСвободная Пресса вчера в 14:08

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне. Причиной стал шарф с критикой капитана команды Дениса Глушакова, который был на пострадавшем.
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Нереализованные моменты, сожжённые шарфы и супер-ЦСКА: фоторепортаж с дерби

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Sport24.ruвчера в 16:35

СМИ: Протестовавший против Глушакова фанат «Спартака» получил сотрясение мозга

RT на русскомвчера в 19:22

Стало известно состояние избитого фаната «Спартака» за шарф с Глушаковым

Газета.Ruвчера в 19:16

Гражданская война на трибунах. Фанаты «Спартака» бьют своих

Спорт-Экспрессвчера в 19:10

Друг пострадавшего фаната «Спартака»: нападали проплаченные шестёрки

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Фаната «Спартака» избили из-за Глушакова, а защитник из Ганы будет в сборной России?

Советский спорт00:22
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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