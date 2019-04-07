Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про ГлушаковаСвободная Пресса 14:08

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне. Причиной стал шарф с критикой капитана команды Дениса Глушакова, который был на пострадавшем.
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СМИ: Протестовавший против Глушакова фанат «Спартака» получил сотрясение мозга

RT на русском19:22

Стало известно состояние избитого фаната «Спартака» за шарф с Глушаковым

Газета.Ru19:16

На трибуне болельщиков «Спартака» произошла драка из-за Глушакова

Sport24.ru13:26

Друг пострадавшего фаната «Спартака»: нападали проплаченные шестёрки

Чемпионат19:22

Гражданская война на трибунах. Фанаты «Спартака» бьют своих

Спорт-Экспресс19:10

Фаната «Спартака» побили до потери сознания за шарф с оскорблениями в адрес Глушакова

Sports.ru14:00

Фаны «Спартака» поссорились на трибуне из-за Глушакова – один потерял сознание от удара

Eurosport.ru13:21
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Политика

Анализам Порошенко и Зеленского не доверяет Минздрав Украины

Сомнения в результатах анализов на наркотики кандидатов в президенты Украины Петра Порошенка и Владимира Зеленского выразила глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, 6 апреля сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на УНН.
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Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-52H покинули Европу

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, покинули Великобританию, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на данные авиадиспетчерских служб.
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Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности

"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
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Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
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Политика

Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
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Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

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Происшествия

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария. Об этом 6 апреля сообщил портал Primamedia.
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Армия и оружие

Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию.
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Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием

Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
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Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
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Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

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Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone

Samsung для Galaxy S10 заказывает камеру за 44 доллара, а Huawei для нового P30 Pro тратит 56 долларов на одну камеру для устройства.
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В мэрии обсудили главные проблемы садоводов

Один из главных вопросов, которым озадачились садоводы: как добраться до участка.
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Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

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Православные встречают Благовещение

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Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке цен

Правительство и нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на топливо, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
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Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Наука

В США тестируют неизвестный ранее «стелс»-истребитель

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Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

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Армия и оружие

Турция может передать России секреты F-35 из-за покупки С-400

При полетах F-35 вблизи С-400 можно без труда раскрыть секреты технологии "стелс" - радиоэлектронной невидимости.США в категоричной форме потребовали от Турции отказаться от покупки российских ЗРК.
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Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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Хоккей

Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного

Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
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В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

В 19-м округе Парижа в субботу вечером вспыхнул крупный пожар в шестиэтажном жилом доме.
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Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
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Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
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Космос

ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля

Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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