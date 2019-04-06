Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против ГлушаковаЧемпионат 13:21

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова. Это не понравилось другим фанатам красно-белых, которые избили мужчину до потери сознания, сообщает телеграм-канал Василия Конова.

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Происшествия Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авто Удлиненный Volkswagen T-Cross пользуется ажиотажным спросом Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.

Шоу-бизнес Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.

Происшествия Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Авто Седан Karma Revero получит двигатель BMW Эксперты считают, что гибрид Karma Revero станет быстрее, к тому же модель может получить новый дизайн.

Армия и оружие В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ» В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.

Общество Стало известно об активизации молодежных группировок в России Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).

Транспорт Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Политика Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».

Политика Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»

Политика В G7 призвали Россию освободить украинских моряков Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.

Футбол «Бавария» разгромила «Боруссию» и вытеснила ее с первой строчки Уже в самом конце матча, на 88-й минуте, форвард «Баварии» Роберт Левандовский оформил дубль и установил окончательный счет — 5:0. Читайте также:«Бавария» потеряла очки в игре с «Фрайбургом» и упустила лидерство «Бавария» благодаря этой победе обогнала «Боруссию» в чемпионате Германии и вышла на первое место.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.