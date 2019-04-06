Футбол

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против ГлушаковаЧемпионат 13:21

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова. Это не понравилось другим фанатам красно-белых, которые избили мужчину до потери сознания, сообщает телеграм-канал Василия Конова.
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Болельщика «Спартака» избили во время дерби. Фото

Чемпионат15:55

На трибуне болельщиков «Спартака» произошла драка из-за Глушакова

Sport24.ru13:26

Фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за Глушакова

Газета.Ru13:17

Фаната «Спартака» побили до потери сознания за шарф с оскорблениями в адрес Глушакова

Sports.ru14:00

СМИ: Фаната «Спартака» жестоко избили за шарф с надписью против Глушакова

RT на русском13:30

Фаны «Спартака» поссорились на трибуне из-за Глушакова – один потерял сознание от удара

Eurosport.ru13:21

«Спартак» - ЦСКА: болельщики красно-белых уходят до финального свистка

Спорт-Экспресс13:52
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Гончаренко: чётко понимали, как обороняться против «Спартака»

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Наука

Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека

Исследователи отметили, что не существует «главного гена», определяющего привлекательность лица человека.
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Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

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Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
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Технологии

В Германии спелеологи обнаружили гигантскую древнюю пещеру

Спелеологи обнаружили в Германии, в Рейнских сланцевых горах, гигантскую древнюю пещерную систему, предположительно, ей несколько миллионов лет.
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Происшествия

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Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

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Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
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В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
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Для Петербурга закупят 28 электричек и построят шесть путепроводов

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В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

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После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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