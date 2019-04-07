Футбол
Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против ГлушаковаЧемпионат вчера в 13:21
Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова. Это не понравилось другим фанатам красно-белых, которые избили мужчину до потери сознания, сообщает телеграм-канал Василия Конова.
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Фаны «Спартака» поссорились на трибуне из-за Глушакова – один потерял сознание от удара
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