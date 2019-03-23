Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»Газета.Ru 06:41

Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт". В твиттере фанат написал, что увидел Баринова в самолете. Он провел со спортсменом жесткий разговор.

Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»

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