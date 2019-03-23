Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»Газета.Ru 06:41

Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт". В твиттере фанат написал, что увидел Баринова в самолете. Он провел со спортсменом жесткий разговор.

Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.

Политика Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.

Интернет В WhatsApp добавятся новые функции В мессенджере WhatsApp добавятся новые функции. Новый сервис касается сообщений и поможет выявить спам.

Армия и оружие Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7% Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.

Политика Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию 8 апреля.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Политика Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты частью Израиля США давно пора признать, что Голанские высоты принадлежат Израилю, сообщил президент США Дональд Трамп.

Армия и оружие Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем «Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.

Футбол Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака» Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.

Политика Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.

Политика КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.

Общество Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Происшествия Белгородский полицейский застрелил ранившего его подозреваемого УМВД России по Белгородской области проводит служебную проверку по факту применения при задержании полицейским табельного оружия, что привело к гибели подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии В Челябинске ОМОН и полиция ворвались с обыском к 58-летнему военному пенсионеру Сергею Зарубе.

Происшествия Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.

Спорт Коляда без падений выступил в произвольной программе на ЧМ Российский фигурист Михаил Коляда открывал выступления третьей разминки: спортсмен не попал в сильнейшую группу участников, так как по итогам короткой программы занимал десятое место.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.

Экономика Госдума объяснила отклонение проекта о стоимости авто для чиновников В Госдуме представили аргументы, почему нижняя палата парламента при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект, запрещающий закупку автомобилей для чиновников на сумму более 2 млн рублей.

Армия и оружие Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры» Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.