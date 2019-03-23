Болельщик «Спартака» устроил перепалку с Бариновым на борту самолетаREGNUM 09:00

Известный под ником «Угодник» болельщик футбольного клуба «Спартак» устроил перепалку с полузащитником сборной России Дмитрием Бариновым в самолете, летящем в Астану. Видео произошедшего выложено в twitter «Киберстранник».

Болельщик «Спартака» устроил перепалку с Бариновым на борту самолета

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